Der Aufschwung bei Alba geht weiter. Dank einer Steigerung in der zweiten Hälfte schlagen die Berliner den bisherigen Tabellenführer Syntainics MBC. Es war der sechste Pflichtspielsieg in Serie.

Berlin - Alba Berlin setzt seinen Aufwärtstrend fort. Das Team von Trainer Pedro Calles gewann daheim vor 9.221 Zuschauern gegen den bisherigen Tabellenführer Syntainics MBC mit 88:80 (40:45). Für Alba war es der sechste Pflichtspielsieg in Serie und der dritte nacheinander in der Bundesliga. Beste Berliner Werfer waren Martin Hermannsson mit 19, sowie Jack Kayil und Justin Bean mit je 16 Punkten.

Bei den Gastgebern feierte der erst am Mittwoch verpflichtete Alex O’Connell sein Debüt im Alba-Trikot. Sein Team erwischte aber keinen guten Start. Erst nach dreieinhalb Minuten gelangen Kapitän Jonas Mattisseck die ersten Zähler – da führte der MBC schon 5:0. Die Gäste zeigten sich deutlich treffsicherer, Alba lag kurz vor Ende des dritten Viertels zweistellig (15:25) zurück.

Alba dreht die Partie nach dem Seitenwechsel

Anschließend starteten die Berliner viertelübergreifend einen 10:0-Lauf und glichen aus. Die Wende war es allerdings nicht. Denn der MBC antwortete mit erfolgreichen Drei-Punkt-Würfen und Alba leistete sich weiterhin zu viele Fehler. So gingen die Gastgeber mit einem Rückstand in die Kabine.

Die Berliner kamen dann aber mit viel mehr Schwung zurück, sie verteidigten deutlich intensiver und agierten auch konzentrierter. Beim 49:47 gingen sie erstmalig in dieser Partie in Führung. Auch, wenn der MBC weiter dagegenhielt, hatte Alba nun mehr Kontrolle und gab die Führung bis zum Ende nicht mehr ab