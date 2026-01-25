Nach Schüssen in Berlin werden Verletzte ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt, gibt aber Entwarnung für die Bevölkerung. Was über die Tat bislang feststeht.

In einer Wohnung in der Wichmannstraße sind am Sonntagabend mehrere Menschen durch Schüsse verletzt worden.

Berlin - In einer Wohnung in der Wichmannstraße sind mehrere Menschen durch Schüsse verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fielen die Schüsse am späten Sonntagnachmittag gegen 17.00 Uhr, die Verletzten wurden umgehend in Krankenhäuser gebracht.

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar, die Ermittlungen laufen. Nach bisherigen Erkenntnissen besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. Die Polizei richtet vor Ort eine Pressestelle ein. Zur Zahl der Verletzten sowie zur Schwere ihrer Verletzungen äußerte sich die Polizei zunächst nicht.