Das neu formierte Team von Alba Berlin findet sich langsam. Und sie können auch Rückschläge verkraften. Trotzdem soll schnell ein Neuzugang her.

Berlin - Nach dem verkorksten Saisonstart mit drei Niederlagen aus den ersten vier Partien scheinen die Basketballer von Alba Berlin langsam in Form zu kommen. „Wir haben einen Weg gefunden, uns Schritt für Schritt zu verbessern. Der Charakter und der Einsatz stimmen“, sagte Sportdirektor Himar Ojeda nach dem 84:70-Auswärtssieg am Sonntagabend im Bundesliga-Klassiker bei den Telekom Baskets Bonn – dem fünften Pflichtspielsieg in Serie.

Sahen die Partien zum Saisonstart noch sehr holprig aus, wirkt das neu formierte Team nun deutlich gefestigter. Es scheint, dass jeder seine Rolle gefunden hat. „Wir spielen sehr gut zusammen. Wir haben eine Truppe, die sich auch außerhalb des Feldes gut versteht“, sagte Co-Kapitän Malte Delow. Und die Fortschritte sind nicht nur spielerischer Natur.

Gegen Bonn blieb Alba trotz Bedrängnis stabil und schlug immer wieder zurück. Kein Einbruch, kein Bruch im Spielstil. „Das Team kann Schwierigkeiten annehmen und ruhig und fokussiert bleiben. Das ist eine sehr gute Qualität, um ein besseres Team zu werden“, sagte Ojeda.

Ellis-Ersatz soll schnell kommen

Zudem konnte der plötzliche Abgang von Topscorer Boogie Ellis vor anderthalb Wochen nach Dubai und nach nur sechs Spielen, überraschend schnell kompensiert werden. Es scheint sogar, dass es das Teambuilding forciert haben könnte. „Die Mannschaft ist enger zusammengerückt“, findet Ojeda. Ohne den Topscorer hat sich die Statik im Berliner Spiel verändert.

Ein Ersatz für Ellis soll dennoch trotzdem schnell her. „Wir wollen aber keinen Spieler holen, nur um am Ende einen neuen Namen zu haben. Wir müssen sehen, ob wir einen Typen wie Boogie brauchen oder einen ganz anderen Typen“, sagte Ojeda. Der Spanier ist optimistisch, dass bald Vollzug gemeldet werden kann.