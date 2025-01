Das verlorene Euroleague-Duell mit Bayern München macht Alba dennoch Mut. Der Fokus geht nun auf die Bundesliga. Und dort wartet für einen Neu-Berliner am Montag ein ganz besonderes Spiel.

Berlin - Obwohl die Basketballer von Alba Berlin das deutsche Prestigeduell in der Euroleague verloren haben, können sie der zehnten Pleite in Serie in der Königsklasse dennoch etwas Positives abgewinnen. „Ich bin wirklich glücklich mit dem Kampf und dem gesamten Auftritt. Vor ein paar Monaten war das noch nicht möglich. Wir werden Schritt für Schritt besser“, sagte Sportdirektor Himar Ojeda nach der 84:99-Heimniederlage gegen den FC Bayern München.

Zumindest drei Viertel lang agierten die Berliner mit dem Favoriten auf Augenhöhe. „Wir haben wieder einen vollen Kader und das hilft sehr. Die Gegner müssen wieder mehr investieren, um uns zu schlagen“, betonte Ojeda. In nur neun Tagen treffen die beiden Rivalen erneut aufeinander – dann in der Bundesliga in München.

Und in Richtung BBL muss der Fokus der Berliner auch gehen. Nach einem Katastrophenstart liegt der Meisterschaftszweite mit Platz zwölf weiterhin außerhalb der Playoff-Plätze. Allerdings gab es zuletzt drei Siege in Serie – darunter auch gegen die Bayern. Diese Serie soll am Montag bei den EWE Baskets Oldenburg fortgesetzt werden (20 Uhr/Dyn). „Es müssen definitiv mehr Siege werden“, forderte Ojeda.

Besonderes Spiel für Co-Trainer Calles

Co-Trainer Pedro Calles warnt aber vor dem 13. der Liga. „Sie sind ein sehr solides Team und besonders zu Hause stark. Sie werden mit viel Energie kommen und darauf müssen wir vorbereitet sein“, sagte der Spanier. Der 41-Jährige muss es wissen, war er doch bis zu seiner Entlassung Anfang November noch selbst Chefcoach in Oldenburg. Erst vor zwei Wochen verpflichtete Alba Calles als Co-Trainer.

Seine Familie lebt noch in Oldenburg. Aber nicht nur deshalb hat Calles nur positive Erinnerungen. „Ich habe die letzten zweieinhalb Jahre dort verbracht und viele großartige Menschen kennengelernt. Und ich freue mich darauf, sie wieder zu sehen“, sagte der Spanier.