Paris - Alba Berlin hat sich mit einer Niederlage aus der diesjährigen Euroleague-Saison der Basketballer verabschiedet. Am letzten Hauptrundenspieltag unterlag die Mannschaft von Trainer Pedro Calles dem Euroleague-Neuling Paris-Levallois mit 63:72 (31:46). Justin Bean mit 14 Punkten und David McCormack mit zwölf Zählern waren die erfolgreichsten Berliner Schützen.

Für den abgeschlagenen Tabellenletzten aus Berlin ist die Spielzeit in der höchsten europäischen Spielklasse beendet. Ob Alba in der kommenden Saison wieder in der Euroleague startet oder starten darf, ist noch unklar.

Nur acht Punkte im dritten Viertel

In Paris fand Alba nicht den richtigen Rhythmus und lag schnell zweistellig zurück. Im zweiten Viertel kämpfte sich Alba auf sieben Zähler Rückstand heran, um schnell mit minus 17 in Richtung Halbzeitpause zu wandeln.

Im dritten Viertel ließ die Treffsicherheit der Berliner weiter nach. Erst in der 26. Minute erzielten sie die ersten Punkte. Paris war dagegen - mit angezogener Handbremse - beim 51:31 auf 20 Punkte davongezogen. Insgesamt gelangen Alba im dritten Abschnitt acht Punkte. Die Vorentscheidung war längst gefallen. Die Gastgeber, die sogar noch Chancen auf die Playoffs haben, verwalteten den Vorsprung über die Zeit.