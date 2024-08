Mitten in den Sommerferien gibt es in Berlin Probleme mit der Wasserqualität durch Bakterien und Algen. Außer dem Strandbad Müggelsee sind weitere Badegewässer betroffen.

(Symbolbild) - Das Berliner Landesamt für Gesundheit und Soziales warnte vor Blaualgen an Berliner Badestellen.

Berlin - Wegen Problemen mit E.-Coli-Bakterien warnt das Berliner Landesamt für Gesundheit und Soziales derzeit vor dem Baden am Strandbad Müggelsee. Demnach wurden bei den letzten Messungen erhöhte Werte für die sogenannten Fäkalbakterien festgestellt. Es werde deshalb aus Gründen des Gesundheitsschutzes empfohlen, dort nicht zu baden, hieß es.

Zudem sorgt das sonnige und warme Sommerwetter an zahlreichen Gewässern für Probleme mit Algen - vor allem mit Blaualgen. Davon sind unter anderem das Strandbad Wannsee sowie mehrere Badestellen der Dahme und der Unterhavel betroffen.

Blaualgen treten vor allem in den Sommermonaten bei hohen Wassertemperaturen in stehenden Gewässern auf. Eine bläulich-grünliche Trübung des Wassers und Schlierenbildung sind Anzeichen für das Vorhandensein der Bakterien. Das Landesamt warnte davor, in trüben Gewässern baden zu gehen und empfahl, Bereiche mit grünen und blaugrünen Schlieren zu meiden.