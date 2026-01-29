Kurz vor dem Bayern-Duell sorgt HSV-Profi Dompé für negative Schlagzeilen. Der Fußballprofi wird mit Alkohol am Steuer erwischt. Der Verein reagiert prompt.

Hamburg - Wenige Tage vor dem Spiel gegen Bayern München ist der französische Fußballprofi Jean-Luc Dompé vom Hamburger SV angetrunken am Steuer erwischt worden. Der Offensivprofi wurde bis auf weiteres suspendiert, wie der norddeutsche Fußball-Bundesligist mitteilte. Zuerst hatte die „Bild“ über den Vorfall berichtet.

„Dompé war am vergangenen Sonntag (25. Januar) im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten worden. Hierbei hat die Polizei bei der Atemkontrolle Alkohol festgestellt“, gab der Club in der Mitteilung bekannt.

Der Club sprach vor der Partie am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) von einem erheblichen Fehlverhalten. Die Entscheidung der sportlichen Führung sei Dompé nach einem Gespräch mitgeteilt worden. Über weitere Konsequenzen werde der HSV nach Abschluss weiterer interner Beratungen noch entscheiden.

Führerschein beschlagnahmt

Die Polizei bestätigte auf dpa-Anfrage, dass es am vergangenen Sonntag eine Trunkenheitsfahrt gegeben hatte, ohne den Namen von Dompé zu nennen. Demzufolge kontrollierten Einsatzkräfte einen Mann in der Kaiser-Wilhelm-Straße, die sich in der Innenstadt befindet.

Die Polizisten hätten beim Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen und einen Test gemacht. Der Wagen wurde abgestellt und der Fahrer wurde von der Polizei mit auf eine Dienststelle genommen. Nach einer Blutprobenentnahme sei der Führerschein beschlagnahmt worden.