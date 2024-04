Jena - Eine auf einer Schulbank geschriebene Amokdrohung hat am Donnerstag einen Polizeieinsatz an einer Schule in Jena ausgelöst. Nach Angaben der Polizei informierte die Schulleitung am Dienstag die Einsatzkräfte, nachdem Schüler die Drohung bemerkt hatten.

Obwohl die Polizei nicht von einer ernsten Bedrohungslage ausging, besetzten sie nach Angaben eines Sprechers am Donnerstagmorgen „präventiv“ die Eingänge der Schule. Zudem standen die Lehrer als Ansprechpersonen für die Schüler dort bereit. Eine Abiturprüfung wurde zudem in ein anderes Haus verlagert. Im Laufe des Vormittags seien dann die Polizisten nach und nach abgezogen worden, blieben aber in der Nähe der Schule.

Nach Schulschluss wurde der Einsatz dann beendet. Wer die Drohung auf die Schulbank geschrieben hat, ist bislang unklar. Die Ermittlungen dauern an.