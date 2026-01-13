Vom Wikinger bis zu verliebten Pärchen – jetzt mischen Ernie und Bert die Hamburger Kreuzungen auf. Welche Geschichten stecken hinter den ungewöhnlichen Ampelmännchen?

Hamburg - Was haben ein Wikinger, Otto Waalkes, das Petermännchen sowie Ernie und Bert gemeinsam? Sie regeln den Verkehr. Nach dem kriegerischen Nordmann im schleswig-holsteinischen Haddeby (Kreis Schleswig-Flensburg), dem Komiker im niedersächsischen Emden und dem Schlossgeist in Mecklenburg-Vorpommers Landeshauptstadt Schwerin sollen am heutigen Dienstag auch die beiden Ikonen der Sesamstraße auf Ampeln an zwei Kreuzungen in Hamburg zu sehen sein.

Mittlerweile gab und gibt es in zahlreichen deutschen Städten und Gemeinden besondere Ampelmännchen nach dem Motto „Bei Ernie kannst du gehen, bei Bert bleibst du stehen“. Ein kleiner Überblick ohne Anspruch auf Vollständigkeit:

Der Wikinger von Haddeby

Mit Helm, Axt und Schild ausgerüstet, regelt der Wikinger in Haddeby den Verkehr. Er hilft Fußgängern nahe der Zufahrt zum Freilicht-Museum Haithabu die Bundesstraße 76 zu überqueren.

Otto Waalkes in Emden

Der Komiker Otto Waalkes wurde am 22. Juli 1948 in Emden geboren. In seiner Heimatstadt zeigt die grüne Phase eine Silhouette des Komikers in seiner typischen Hüpfpose.

Das Petermännchen in Schwerin

Eine Laterne in der einen, eine Hellebarde in der anderen Hand. So weist der Schlossgeist vor dem Schweriner Schloss den sicheren Weg zu dem historischen Gebäude, in dem der Landtag Mecklenburg-Vorpommerns seine Sitzungen abhält.

Mainzelmännchen, Stadtmusikanten und Pärchen

Auch die Mainzelmännchen des ZDF in Mainz, die Bremer Stadtmusikanten und gleichgeschlechtliche Paare waren und sind auf grünen und roten Ampeln zu sehen. Um die verliebten Pärchen gleichen Geschlechts hatte es im vergangenen Jahr in der niedersächsischen Stadt Hildesheim sogar einen Rechtsstreit gegeben.

Das Verwaltungsgericht Hannover wies eine Klage allerdings als unzulässig zurück. Es sei „überhaupt nicht erkennbar“, dass der Kläger durch die Ampelmännchen in seinen Rechten verletzt sei, etwa in Fragen der sexuellen Selbstbestimmung.

Hamburg ehrt die Sesamstraße

Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) produziert als Vertragspartner des amerikanischen Originals seit mehr als 50 Jahren die deutsche Sesamstraße. Der spitzbübische Ernie und der eher ernste, aber auch etwas behäbige Bert gehören von Anfang an dazu. Heute Mittag sollen die beiden Ampeln am Hugh-Greene-Weg/Ecke Julius-Vosseler-Straße sowie an der Rothenbaumchaussee/Ecke Oberstraße eingeweiht werden.