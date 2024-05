Berlin - Zur Europawahl sind in den Berliner Bezirken Pankow und Treptow-Köpenick in einigen Fällen versehentlich Musterstimmzettel statt regulärer Stimmzettel verschickt worden. Wer in diesen Bezirken Briefwahlunterlagen für die Wahl am 9. Juni beantragt hat, sollte deshalb aufpassen, wie die Bezirkswahlämter der zwei Bezirke am Donnerstag mitteilten.

In Treptow-Köpenick handelt es sich demnach um insgesamt 300 Stimmzettel mit dem Aufdruck „MUSTER“ in großen roten Lettern, in Pankow 50. „Die betroffenen Wahlberechtigten sollten diesen Musterstimmzettel nicht zur Stimmabgabe verwenden!“, schrieben die Ämter.

Wahlberechtigte, die einen solchen Musterstimmzettel erhalten haben, werden gebeten, sich umgehend bei ihrem zuständigen Bezirkswahlamt zu melden, damit die Stimmzettel zeitnah umgetauscht werden können.