Leipzig - Wieder eine traurige Nachricht aus dem Zoo Leipzig: Der 19 Jahre alte Amurtiger Tomak habe nach langer Krankheit eingeschläfert werden müssen, teilte der Zoo am Mittwoch mit. Man habe Tomak von seinem Leiden erlöst, sagte Zoodirektor Jörg Junhold. „Eine weitere Behandlung war nicht mehr vertretbar. Mit seinen 19 Jahren hatte er ein stolzes und für diese Art hohes Alter erreicht.“

Tomak wurde am 24. Mai 2004 in Leipzig geboren und bildete zusammen mit Bella in den vergangenen Jahren das Zuchtpaar. Bella war Mitte Juni mit 18 Jahren nach der massiven Ausbreitung eines inoperablen Tumors gestorben. Die im vergangenen Jahr aus dem Walter Zoo in der Schweiz gekommene Amurtigerin Yushka (5) wird vorerst die Anlage für sich allein haben. „Wie wir nach diesem erneuten Verlust weitermachen, müssen wir zunächst mit dem zuständigen Europäischen Erhaltungszuchtprogramm klären“, betonte Junhold.