Immer wieder können Berliner Namensvorschläge für Tiere einreichen. Zwei Wildschweine klingen jetzt wie echte Stars.

Berlin - Im Wildtiergehege am nördlichen Rand des Tegeler Sees sind neue Wildschweine mit Promifaktor eingezogen - zumindest wenn es nach den Namen geht. Nach der Einsendung von fast 80 Vorschlägen wurden sie auf die Namen Amy Schweinhouse und Keiler Minogue getauft, wie die Berliner Forsten bekanntgaben.

Die Namen sind eine Anspielung auf die verstorbene Soulsängerin Amy Winehouse und die Popsängerin Kylie Minogue, auch wenn Keiler ein männliches Wildschwein ist. Die Vorschläge wurden auf Instagram eingereicht.

Frischling kam in Sturmnacht zur Welt

Die einjährige Bache Amy und der zweijährige Keiler wohnen bereits seit April in dem Gehege an der Revierförsterei Tegelsee. Seit Ende Juni sind sie zu dritt. Amy brachte am 26. Juni, einer schweren Sturmnacht, einen Frischling zur Welt - eine Überraschung für das Försterei-Team. Das Junge wurden nach dem Sturm-Tief benannt und trägt den Namen Ziros. Das Geschlecht ist noch unbekannt.

Vor dem Einzug der Wildschweine stand das Gehege elf Wochen lang leer. Kurz vor Weihnachten sei dort die Wild- und Rinderseuche ausgebrochen. Nach einer ausreichend langen Wartezeit seien die Bedingungen für die Tiere wieder sicher.

Nachwuchs auch beim Damwild

Auch im Damwild-Gehege der Revierförsterei Spandau gab es in einer stürmischen Nacht Nachwuchs. Der Hirsch Max sei am 23. Juni geboren und zunächst im Sturm-Chaos verloren gegangen. Nun werde er von einer Försterin aufgezogen.