Joachimsthal - Nach langer Suche auf dem Großen Präßnicksee ist die Leiche eines vermissten Kajakfahrers gefunden worden. Ein Angler habe eine leblose Person im Schilf gefunden, teilte die Polizei mit. „Kriminalpolizeiliche Untersuchungen führten zu der Erkenntnis, dass es sich bei dem aufgefundenen Toten um den bisher vermissten 63-jährigen Mann handelte“, hieß es weiter.

Der Mann hatte vor einer Woche gemeinsam mit seiner Frau auf dem See bei Friedrichswalde (Landkreis Barnim) eine Kajaktour gemacht. Nach Polizeiangaben war das Boot aufgrund des Wetters und des Wellengangs gekentert. „Beim Versuch, schwimmend das Ufer zu erreichen, ging der 63-Jährige plötzlich unter und konnte trotz allen Einsatzes seiner Ehefrau auch nicht geborgen werden“, teilte die Polizei weiter mit.