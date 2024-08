Ein 39-Jähriger wird nachts am Kottbusser Tor in Kreuzberg angegriffen und erleidet Schnittverletzungen. Die Hintergründe sind noch unklar.

Angriff am Kottbusser Tor: Schnittwunden im Nacken

Berlin - Ein Unbekannter hat einen 39-Jährigen am Kottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg angegriffen und verletzt. Der Mann erlitt in der Nacht zwei Schnittwunden im Nacken, wie die Polizei Berlin mitteilte. Er werde ambulant im Krankenhaus behandelt. Der Täter habe den 39-Jährigen mit einem Gegenstand angegriffen - worum genau es sich dabei handelte, ist laut Polizei noch unklar. Auch wer den Mann angegriffen hat, konnte man bislang nicht sagen. Zunächst hatte die „B.Z.“ berichtet.