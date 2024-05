Der sächsische SPD-Europaabgeordnete Matthias Ecke wurde beim Plakatieren von Unbekannten angegriffen. Die Evangelischen Kirchen in Sachsen-Anhalt zeigen sich besorgt über die Gewalt im Wahlkampf.

Magdeburg - Die Evangelischen Kirchen in Sachsen-Anhalt haben nach dem Angriff auf den Europaabgeordneten Matthias Ecke in Dresden Respekt für Politiker eingefordert. Zum Ringen um die besten Lösungen gehöre politischer Streit, erklärte der Beauftragte der Evangelischen Kirchen bei Landtag und Landesregierung, Albrecht Steinhäuser, am Sonntag. „Dabei kann es auch hart zur Sache gehen. Wenn allerdings politische Mitbewerber bedroht und körperlich attackiert werden, dann ist das durch nichts zu rechtfertigen.“

Am späten Freitagabend hatten vier Unbekannte den sächsischen SPD-Europaabgeordneten Ecke sowie einen 28 Jahre alten Wahlhelfer der Grünen beim Aufhängen von Wahlplakaten in Dresden angegriffen. Beide wurden verletzt, Ecke musste im Krankenhaus behandelt werden.

„Wir alle sind gefordert, den Kandidaten der Parteien, die sich dem demokratischen Wettbewerb stellen, den nötigen Respekt zu geben und Fairness in der Auseinandersetzung immer wieder einzufordern“, sagte Steinhäuser.