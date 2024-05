Anschwimmen in der Saale in Halle

Halle - An diesem Mittwoch (1. Mai) beginnt in der Saale in Halle offiziell die Schwimmsaison. „Das Wasser im Fluss wird bei dem schönen Frühlingswetter täglich ein wenig wärmer“, warb Klaus-Dieter Gerlang vom Verein Saaleschwimmer Halle für eine Teilnahme beim Anschwimmen. Jeder sei herzlich willkommen.

Rettungsschwimmer der DRK-Wasserwacht sind vor Ort. Seit 2013 organisiert der Vorsitzende des Vereins mit seinen Freunden jeweils zum 1. Mai die publikumswirksame Veranstaltung auf der Ziegelwiese. 14.30 Uhr geht es zum Schwimmen in den Fluss, zuvor wird um 14 Uhr zum Wassertreten im Uferbereich geladen.

Die Saale-Insel Ziegelwiese gilt als beliebtes Naherholungsziel. Erst vor wenigen Tagen hatte der „Saalestrand“ 30 Tonnen neuen Sand bekommen; gespendet und aufgeschüttet von einem Bauunternehmen. 2023 waren 18 Menschen dem Aufruf der Saaleschwimmer zum Saisonstart gefolgt und hatten sich in das 14 Grad kühle Wasser getraut.