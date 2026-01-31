Erfurt - Bunte Perücken, aufwendige Kostüme und viel Vorfreude: Die Messe Erfurt ist dank der Manga- und Videospielmesse MAG-C wieder fest in der Hand der Comic- und Gamingszene. Schon zur Eröffnung am Samstag sorgte die Convention für einen Besucheransturm: Bei winterlichen Temperaturen zog sich eine mehrere Hundert Meter lange Warteschlange meist junger Menschen über den Platz vor den Messehallen – einige von ihnen trotzten der Kälte in leichten Outfits nach dem Vorbild ihrer Lieblingsfiguren. Mehr als 130 Aussteller waren nach Angaben der Messe auf dem Szenetreffen angekündigt. Das Kürzel MAG-C steht für Manga (japanische Comics), Anime, Games und Cosplay.

Es ist die vierte Auflage des Szenetreffens, mit dem die Messe vor allem junges Publikum zwischen 15 und 35 Jahren anzieht. Auf mehr als 12.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche wird den Schaulustigen neben szenetypischen Produkten ein Programm aus Workshops, Wettbewerben und Musik der koreanischen Popszene geboten. Die Messe rechnet mit einem ähnlichen Zulauf wie im vergangenen Jahr, als rund 12.000 Besucher gezählt wurden. Die MAG-C wird am Sonntag fortgesetzt.