Ende Februar wird es in Sachsen bereits frühlingshaft: Erst wird es wechselhaft, zur Wochenmitte wird es sonnig und warm.

Leipzig - Zum Wochenstart müssen sich die Menschen in Sachsen auf Aprilwetter einstellen. „Es wird sehr wechselhaft, mit vielen Schauern und auch mal Gewittern mit Graupel“, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes auf Anfrage. Dazu bleibt es frostfrei und mit bis zu 13 Grad mild. Lediglich im Erzgebirge sinken die Temperaturen in den einstelligen Bereich.

Besonders freuen können sich die Menschen im Freistaat auf den Mittwoch. „Das wird der beste Tag der Woche mit viel Sonnenschein und nahezu kein Niederschlag“, betonte die Wetterexpertin. Die Temperaturen steigen auf frühlingshafte 12 bis 15 Grad. Auch am Donnerstag bleiben die Werte im zweistelligen Bereich.