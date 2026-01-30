Die Arbeitslosigkeit ist in Berlin zum Beginn des neuen Jahres gestiegen. Die Quote verharrt deutlich über der 10-Prozent-Marke.

Berlin - In Berlin ist die Arbeitslosigkeit zum Jahresbeginn stärker gestiegen als für diese Zeit üblich. 228.031 Menschen waren im Januar in der Hauptstadt arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Das waren 11.704 Arbeitslose mehr als im Dezember. Die Arbeitslosenquote stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Punkte auf 6,7 Prozent. Vergleichen mit dem Januar des Vorjahres waren das 0,5 Prozentpunkte mehr.

„Dass die Arbeitslosigkeit im Januar steigt, kennen wir aus jedem Jahr“, teilte die Chefin der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg, Carina Knie-Nürnberg, mit. „In Berlin fällt dieser Anstieg aktuell aber stärker aus als sonst.“ Wie es weitergehe, hänge in den nächsten Monaten vor allem von der wirtschaftlichen Entwicklung ab.