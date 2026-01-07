Der Arbeitsmarkt im kleinsten Bundesland steht weiter unter Druck. Im Dezember ging die Zahl der Erwerbslosen zwar minimal zurück. Sie lag aber deutlich höher als vor einem Jahr.

Bremen - Die Lage auf dem Arbeitsmarkt im Bundesland Bremen bleibt angespannt. Die Zahl der Arbeitslosen lag im Dezember fast unverändert bei 41.996 Menschen, das waren 131 weniger als im November, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Die Arbeitslosenquote lag unverändert bei 11,2 Prozent.

Anders als im benachbarten Niedersachsen, wo die Arbeitslosigkeit leicht anstieg, gab es in Bremen damit einen minimalen Rückgang. Im Vergleich zum Dezember 2024 stieg die Zahl der Arbeitslosen aber auch in Bremen um 704 Menschen, die Quote lag damals bei 11,1 Prozent. Die Lage am Arbeitsmarkt sei weiterhin schwierig, hieß es. Die Agentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 11. Dezember vorlag.