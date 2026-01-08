Eine Gruppe junger Täter reißt an einem Café in Leipzig eine Israelfahne ab. Es fliegen Plastikflaschen in Richtung einer Mitarbeiterin.

Leipzig - Eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen hat in Leipzig an einem koscheren Café randaliert. Zunächst rissen zwei von ihnen am Mittwoch eine Israelfahne ab, wenig später warf die Gruppe gefüllte Plastikflaschen auf eine 46 Jahre alte Mitarbeiterin, wie die Polizei mitteilte. Die Frau sei leicht am Schienbein verletzt worden. Es seien auch israelfeindliche Parolen gerufen worden.

Auf einem Video seien zwei Tatverdächtige identifiziert worden. Es handele sich um einen 10-jährigen Russen und einen 11-jährigen Südsudanesen, sagte ein Polizeisprecher. Die beiden Kinder seien als Intensivtäter bekannt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung, gefährlicher Körperverletzung und Volksverhetzung aufgenommen.