Der Arbeitsmarkt im Nordwesten steht weiter unter Druck. Im Dezember stieg die Zahl der Erwerbslosen leicht an. Das liegt nicht nur an den üblichen Saisonfaktoren zum Jahresende.

Hannover - Die Lage auf dem Arbeitsmarkt in Niedersachsen bleibt angespannt. Die Zahl der Arbeitslosen stieg im Dezember auf 268.710 Menschen, das waren 2.752 mehr als im November, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Hannover mitteilte. Die Arbeitslosenquote stieg auf 6,0 Prozent. Im November hatte sie noch bei 5,9 Prozent gelegen.

Im Vergleich zum Dezember 2024 stieg die Zahl der Arbeitslosen um 5.416 an, die Quote lag damals bei 5,9 Prozent. Die Lage am Arbeitsmarkt sei weiterhin schwierig, hieß es. „Es ist deutlich schwieriger geworden, aus Arbeitslosigkeit herauszukommen und das liegt nicht nur an der üblichen saisonalen Eintrübung im Dezember“, sagt Johannes Pfeiffer, Chef der Bundesagentur für Arbeit Niedersachsen-Bremen.

Dass die Arbeitslosigkeit nicht noch stärker wächst, liegt der Agentur zufolge daran, dass der Stellenabbau in vielen Industrieunternehmen durch Altersteilzeit oder Vorruhestandsregelungen abgefedert werde und die Beschäftigten nicht arbeitslos werden. Die Agentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 11. Dezember vorlag.