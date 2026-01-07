Im Dezember waren in Sachsen-Anhalt rund 2.700 Menschen mehr arbeitslos als im Vormonat. Auch im Jahresdurchschnitt zeigt sich ein Anstieg bei der Arbeitslosenquote.

Halle - Die Arbeitslosenquote in Sachsen-Anhalt ist im Dezember auf 8,0 Prozent gestiegen. Nach Angaben der Regionaldirektion der Arbeitsagentur lag die Arbeitslosenquote damit 0,3 Prozent höher als vor einem Jahr. Auch im Vergleich zum Vormonat November stieg die Arbeitslosenquote um 0,3 Prozent.

Den Angaben zufolge waren im Dezember 88.561 Menschen arbeitslos gemeldet und damit jeweils rund 2.700 mehr als im Vormonat und im Dezember 2024.

Generell waren 2025 im Jahresdurchschnitt 3.700 Arbeitslose mehr gemeldet als im Jahr 2024. Die durchschnittliche Arbeitslosenquote 2025 lag bei 8,0 Prozent und damit 0,3 Prozentpunkte höher als 2024.