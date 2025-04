2024 haben Erwerbstätige in Berlin weniger Arbeitsstunden geleistet als im Vorjahr. Damit endet vorübergehend ein seit Jahren anhaltender Trend.

Arbeitsvolumen in Berlin geht erstmals seit Jahren zurück

Erwerbstätige in Berlin 2024 weniger gearbeitet. (Symbolbild)

Berlin - Erstmals seit 2020 ist die Zahl der durch Erwerbstätige geleisteten Arbeitsstunden in Berlin im vergangenen Jahr wieder zurückgegangen. Insgesamt belief sich das Arbeitsvolumen 2024 auf rund 2,94 Milliarden Arbeitsstunden, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mitteilte. Das waren demnach 0,3 Prozent weniger als im Jahr davor. Pro Erwerbstätigem bedeutet das einen Rückgang von etwa acht Stunden auf 1.338 Stunden im Jahr.

Zwischen 2006 und 2023 war das Arbeitsvolumen in der Hauptstadt den Statistikern zufolge kontinuierlich gestiegen. Nur in der Finanzkrise 2009 sowie der Pandemie 2020 gab es jeweils einen deutlicheren Rückgang. Das lag vor allem an immer mehr Erwerbstätigen. Auch 2024 stieg ihre Zahl um 0,3 Prozent auf knapp 2,2 Millionen. Dennoch nahm die Pro-Kopf-Arbeitszeit ab. Grund dafür sei eine höhere Teilzeitquote.

Der Rückgang umfasst alle Wirtschaftsbereiche. Lediglich in der Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei wurde mehr gearbeitet. Hier nahm die Arbeitszeit um knapp 1,5 Prozent zu.