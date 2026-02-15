Wegen zu hoher Keimbelastung wird ein Fertiggericht aus den Regalen genommen. Verbraucher können es zurückgeben.

Oyten - Das asiatische Fertiggericht „Topokki, süß und scharf“ ist wegen zu hoher Keimbelastung vom Markt genommen worden. Wie der in Oyten/Niedersachsen ansässige Importeur Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. KG mitteilte, sind bei Eigenuntersuchungen des bundesweit vertriebenen Produktes erhöhte Keimzahlen festgestellt worden.

Der Verzehr könne zu Übelkeit und Erbrechen oder Durchfällen führen, hieß es weiter. Vom Verzehr des Produktes werde dringend abgeraten, da eine Gesundheitsgefahr nicht ausgeschlossen werden könne. Von dem Rückruf seien ausschließlich die Mindesthaltbarkeitsdaten 13.02.2027, 10.03.2027 und 15.04.27 betroffen. Kunden, die das Gericht gekauft haben, können es in den Einkaufsfilialen zurückgeben.