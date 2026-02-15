Erfurt - Wintersport ist in Thüringen aufgrund der Wetterlage vorerst weiterhin nur mit Kunstschnee möglich. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) soll es am Sonntag tagsüber trocken bleiben, bei Temperaturen von -1 bis 2 Grad, in den Bergen zwischen -4 und -2 Grad. Erst ab Mitternacht wird Schneefall erwartet. Die milden Temperaturen der vergangenen Tage haben den Schnee im Thüringer Wald schmelzen lassen. Skifahren auf Naturschnee ist daher kaum machbar.

Die Winterferien verlaufen in den kommenden Tagen mit durchwachsenem Wetter. Für Montag erwarten die Meteorologen am Vormittag zunächst leichten Schneefall, der anschließend in Regen übergeht. Die Höchstwerte liegen bei 1 bis 4 Grad, im Bergland bei -1 bis 2 Grad. In der Nacht zum Dienstag soll es erneut Niederschläge geben, bei starker Bewölkung.



Am Dienstag wird es noch etwas wärmer. Der DWD sagt bis zu 6 Grad voraus, in den Bergen bis zu 3 Grad. Es kann weiterhin gelegentlich Regen und Schneefall geben, ebenso am Mittwoch.