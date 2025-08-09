Nach nur fünf Auswärtssiegen in der Vorsaison will Erzgebirge Aue in dieser Spielzeit mehr Gefahr in der Fremde ausstrahlen. In Ulm geht der Plan schief. Die Sachsen spielen mit ihrem dritten Keeper.

Aue - Erzgebirge Aue muss weiter auf seinen ersten Saisonsieg in der 3. Fußball-Liga warten. Eine Woche nach dem torlosen Remis gegen Hansa Rostock mussten sich die Sachsen bei Zweitliga-Absteiger SSV Ulm mit 0:1 (0:1) geschlagen geben. Max Scholze (44. Minute) erzielte für die Hausherren das einzige Tor des Nachmittags.

Nach einer schwachen ersten Hälfte drängte Aue nach der Pause zwar auf den Ausgleich, agierte im Abschluss aber zu ungenau. Zunächst ließ Julian Günther-Schmidt einige Möglichkeiten auf das 1:1 ungenutzt. In der siebten Minute der Nachspielzeit vergab Erik Weinhauer eine hundertprozentige Chance.

Aue mit seinem dritten Keeper

Aue musste über weite Strecken mit seinem dritten Keeper Louis Lord agieren. Stammtorhüter Martin Männel fehlte wegen der Einschulung seines Sohnes. Für ihn startete Max Uhlig, der in der 26. Minute aber verletzt vom Platz humpelte.

Schon in der Vorsaison hatte die Mannschaft von Trainer Jens Härtel auswärts geschwächelt und nur fünf Siege in der Fremde geholt.