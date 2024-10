Ein unbekannter Mann soll zwei Jugendliche während einer Klassenfahrt in einem Hotel mit einem Hammer angegriffen haben. Beide werden dabei verletzt. Was ist bekannt?

Ein Unbekannter soll zwei 15-Jährige in einem Berliner Hotel mit einem Hammer angegriffen haben. (Symbolbild)

Berlin - Zwei Jugendliche sollen während einer Klassenfahrt in einem Hotel in Berlin-Friedrichshain von einem Unbekannten mit einem Hammer verletzt worden sein. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge verfolgte der Mann die zwei Mädchen im Alter von 15 Jahren am Dienstagnachmittag zunächst aus der Lobby bis zu deren Zimmer. Als diese dort die Tür öffneten, soll er sie von hinten angegriffen und mit einem Hammer auf sie eingeschlagen haben, teilte die Polizei mit. Eine der Jugendlichen konnte flüchten und rief um Hilfe. Daraufhin sei der Tatverdächtige aus dem Zimmer gerannt.

Eine der Jugendlichen erlitt durch den Angriff eine Kopfplatzwunde, Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Ihre Freundin zog sich dabei Hautabschürfungen zu und kam zur ambulanten Behandlung ebenfalls in ein Krankenhaus. Ob der Unbekannte ein Gast im Hotel war, ist bislang unklar. Die Ermittlungen dauern an.