Ein Streit auf offener Straße endet tödlich: Ein Mann stirbt nach Schlägen und Tritten. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung mit Todesfolge - und prüft die Rolle eines weiteren Beteiligten.

Jena - Nach einer Schlägerei in Kahla (Saale-Holzland-Kreis) ist ein Mann gestorben. Ein 43-Jähriger habe auf einen 41-Jährigen am Boden eingeschlagen und -getreten, teilte die Polizei mit. Der Jüngere sei zunächst reanimiert worden. Der später eingetroffene Notarzt habe aber nur noch seinen Tod feststellen können. Gegen den älteren Mann werde nun wegen Körperverletzung mit Todesfolge ermittelt.

Nach bisherigen Erkenntnissen war es am Dienstagabend auf einer Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden gekommen. Auch der mutmaßliche Täter sei dabei verletzt worden. Er habe bei seiner Festnahme erheblichen Widerstand geleistet. Später sei noch herausgekommen, dass ein 45-Jähriger dem Mann geholfen haben soll, den leblosen Körper des Opfers in einen Hausflur zu transportieren.

Der 43-Jährige muss sich am Nachmittag vor einem Haftrichter verantworten, der 45-Jährige ist inzwischen wieder auf freiem Fuß. Beide waren den Angaben zufolge stark betrunken. Sie seien dem Trinker-Milieu zuzuordnen und polizeilich bekannt. Ob die Schläge letztlich die Ursache für den Tod des Opfers waren, müsse die Rechtsmedizin klären.