Bei all dem Hype um Künstliche Intelligenz: Elektronik kann ziemlich dumm sein (was irgendwie auch auf ihre Programmierer zurückfällt ...). So akzeptieren Buchungssysteme mancher Fluglinien nur Passagiere im Alter zwischen 0 bis 99 Jahren. Nun berichtet die BBC über den Fall von Patricia, die American Airlines wiederholt nur mit erwachsener Begleitperson in den Flieger lassen wollte. Denn: Patricia ist laut Computer eine Einjährige. Nur gut, dass das Kind im aktuellsten Fall seine Tochter dabei hatte. „Es war lustig, dass sie dachten, ich sei ein kleines Mädchen – dabei bin ich eine alte Dame“, schilderte sie der BBC.

Es war übrigens ein Interview zwischen Gleichaltrigen: Im Oktober 1922 schickte der britische Sender erste Signale in den Äther; in jenem Monat erblickte Patricia das Licht der Welt – und nicht 2022, wie der Computer steif und fest behauptet. Tipp an die Programmierer: In Zeiten steigender Lebenserwartung könnten auch dreistellige Altersangaben wahr sein ...