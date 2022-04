Corona-Regel kreativ ausgelegt

Liebe Niederländer, Ihr könnt stolz sein. Auf Eure Umtriebigkeit und Euren Einfallsreichtum. Ein winziges, sumpfiges Territorium am westlichen Rand von Westeuropa. Ständig in Gefahr, teilweise oder ganz abzusaufen. Das hat Euch geformt, liebe Nierderländer. Seefahrer und Kaufleute, die in der ganzen Welt schwunghaften Handel trieben, lange bevor wir Deutschen auf ähnliche Ideen kamen – und das meist in viel schlechter. Von hier kommt große Kunst mit Ewigkeits-Anspruch: Rembrandt, van Gogh, Rudi Carell, Linda de Mol, Edamer, Gouda...