Team aus Turkmenistan wird jedes Jahr Meister. Natürlich geht alles mit rechten Dingen zu.

FCM-Kicker, hier könnt Ihr sehen wie siegen funktioniert. Nachmachen aber besser nicht.

Der vermutlich erfolgreichste Fußballverein der Welt kickt in Turkmenistan. Der FC Arkadag gewinnt jedes, also JEDES Liga-Spiel. Seit seiner Gründung vor drei Jahren. Natürlich wird der FC auch IMMER Meister. In der 2025er Saison mit einem Torverhältnis 105 (getroffen) zu 15 (kassiert) – haben die Kollegen des Fußballmagazins nachgerechnet. Turkmenistan, eine weitgehend abgeschottete Autokratie. Pro Jahr dürfen etwa 5000 ausländische Besucher ins Land. Nur mit offizieller Einladung und staatlich verordnetem Reiseleiter. Internet hat Präsident Serdar Berdimuhamedow seinen Untertanen verboten.

Der Fußballklub gilt als Diktatoren-Spielzeug, trägt den Spitznamen des Präsidenten-Vaters. Angeblich das Ergebnis einer Bürgerabstimmung (von der jedoch kein Bürger je gehört hat).

Nach offizieller Lesart geht alles total mit rechten Dingen zu. Wovon sich auch der höchst integre Fifa-Chef Gianni Infantino kürzlich überzeugte, bevor er auf dem Lieblingspferd des Präsidenten posierte. Hoffentlich war das kein Eigentor.