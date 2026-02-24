Mit 5 Treffern in 17 Länderspielen hat sich Selina Cerci als torgefährlicher Joker im Fußball-Nationalteam empfohlen. Die Hoffenheimerin muss nun durch eine Bremerin ersetzt werden.

Frankfurt/Main - Ohne Angreiferin Selina Cerci von der TSG Hoffenheim gehen die deutschen Fußballerinnen in die beiden ersten WM-Qualifikationsspiele gegen Slowenien und in Norwegen. Die 25-Jährige, die gemeinsam mit Leverkusens Vanessa Fudalla die Torschützenliste in der Bundesliga anführt (beide zwölf Treffer), fällt verletzt aus. Genauere Angaben machten ihr Club und der DFB nicht.

Mühlhaus von Werder rückt nach

Für die Partien am 3. März (17.45 Uhr/ARD) in Dresden und am 7. März (18.00 Uhr/ZDF) in Stavanger nominierte Bundestrainer Christian Wück Larissa Mühlhaus von Werder Bremen nach. Für Mühlhaus hatte sich zuletzt mehrfach ihre Vereinstrainerin Fritzy Kromp starkgemacht.

Zuvor war beim EM-Halbfinalisten schon Abwehrspielerin Sophia Kleinherne vom VfL Wolfsburg ausgefallen. Für sie rückte Jella Veit von Eintracht Frankfurt in den 23-köpfigen Kader nach.