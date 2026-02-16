Die Menschheit fliegt ins All, analysiert geheime Weltraum-Gase. Die Menschheit dringt in tiefste Tiefsee-Tiefen vor, analysiert dort spektakuläre Tiefsee-Gase. Bislang weitgehend unerforscht waren die eher alltäglichen Gase in unserem ganz direkten Umfeld.

Um auch hier Klarheit zu schaffen, erfanden US-Forscher die smarte Unterhose und statteten in einer ersten Versuchsreihe 19 Probanden damit aus. Zentrale Frage dieser Untersuchung: Wie oft muss ein Mensch im Schnitt am Tag pupsen?

Ein Sensor in der Unterhose misst penibel jeden Gas-Abgang – bisher musste sich die Forschung da auf Aussagen der Pups-Probanden verlassen. Und die haben regelmäßig wichtige Winde einfach verschlafen. Die nunmehr verlässlichen Hosen-Daten sagen, dass der Durchschnitts-Mensch 32 Mal täglich flatuliert.

Die Wissenschaftler wollen herausfinden. wie und wie schnell die Darmflora auf verschiedene Nahrung reagiert – und welche Rückschlüsse sich im Hinblick auf eine möglichst gesunde Ernährung finden lassen. An dieser Stelle zitieren wir einen uralten Marlene-Dietrich-Song: „Die Antwort weiß ganz allein der Wind ...“