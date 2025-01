Hier kommt eine imaginäre Rangliste der berühmtesten Klempner der Weltgeschichte. Weit vorn wäre der legendäre Computerspiel-Held Super Mario, der Generationen weniger für das Handwerk als für das Daddeln begeisterte.

Die deutschen Installateur-Charts führt ein Comic-Kumpel von Mario an: Werner aus den gleichnamigen 1990er Comics in Heft- und Kino-Variante. Er verschaffte dem norddeutschen Sprachgebrauch („volles Röäää Aldä) bundesweit einen massiven Imagegewinn.

Aktueller Held des Klempnertums ist der 20-jährige Azubi James Clarkson aus Cumbria in Nordwestengland. Er gewann gerade den Jackpot in der britischen Lotterie, umgerechnet neun Millionen Euro. Nach dem ersten Jubel hatte er nichts Eiligeres zu tun – als zur Arbeit zu gehen und verstopfte Rohre zu reparieren. Okay, James kaufte sich zwei Jacken von dem Gewinn und ein Designer-Täschchen für seine Freundin, buchte noch einen gemeinsamen Kapverden-Urlaub und löste den Eigenheim-Kredit seiner Eltern ab. Ansonsten will James trotz Reichtums einfach seine Ausbildung in Ruhe beenden und weiter als Klempner arbeiten. Die wohl beste Werbung für das Installateursgewerbe.