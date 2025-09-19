Deutsche Bahn, Dich muss man einfach lieben. Nicht wegen überbordender Service-Bemühungen, nicht wegen exorbitanter Pünktlichkeit. Unbedingt wegen Deines einfallsreichen Verspätungsmanagements. Wenn stimmt, was die Kollegen vom „Spiegel“ herausgefunden haben: Verspätete Züge, werden mit Begründungen wie „schlagartiger Personalmangel“ an Unterwegsbahnhöfen gestoppt. Beispiel: Der bereits verspätete ICE München-Hamburg endet plötzlich schon in Köln.

Alle aussteigen, auf eine andere Verbindung warten. Der Trick: Der gestoppte Zug gilt als ausgefallen, verdirbt somit nicht zusätzlich die der Chefetage heilige, aber ohnehin schon heikle Pünktlichkeitsstatistik.

Damit der ICE am nächsten Morgen trotzdem in Hamburg ist, wo er laut Fahrplan benötigt wird, fährt er später komplett leer als Geisterzug von Köln dorthin. Der „Spiegel“ beruft sich auf Bahn-Mitarbeiter, das Unternehmen spricht von Einzelfällen im Sinne des Großen und Ganzen und will sich die Mitarbeiter gleich mal vorknöpfen.

Noch ein Tipp: Wenn sie wegen Zug-Verspätung einen wichtigen Termin verpassen – einfach diesen Artikel vorzeigen.