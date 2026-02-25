Noch eine unglaubliche Geschichte aus der bunten Welt des Fußballs. Diesmal hat Gani Catan den Vogel abgeschossen. In echt.

Der Kapitän des türkischen Amateur-Vereins Istanbul Yurdum Spor hat einer leblosen Möwe mitten auf dem Platz per Herz-Lungen-Massage das Leben gerettet. Wie es dazu kam? Der Torwart der Mannschaft hatte das arme Federvieh mit einem Mörder-Hammer vom Himmel geholt. Aus Versehen. „Etwas fiel herunter und ich erkannte, dass es eine Möwe war“, sagte Catan. „Das Erste, was mir in den Sinn kam, war eine Herzmassage, da sie nicht atmen konnte, also versuchte ich mein Glück.“ Mit Erfolg. Möwe atmete nach der Rettungsaktion bald wieder selbstständig, wurde den Sanitätern, die sich sonst mehr um verletzte Kicker kümmern, übergeben.

Vogel wieder quietschfidel, Verein hat leider verloren – und damit sogar den Aufstieg verpasst. Nochmal der Held der Vogelwelt: „Es ist schön, ein Leben gerettet zu haben. Das war wichtiger als der Aufstieg“, sagte Möwenretter Catan.

Auch das ist Fußball. Das Wichtigste ist manchmal eben nicht aufm Platz. Sondern in der Luft. Und im Herzen beziehungsweise in der Lunge.