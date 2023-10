Ach, schon wieder die Bahn. Diesmal jedoch nicht die deutsche, sondern die französische.

Die schickte einen ganzen Trupp EU-Parlamentarier, die turnusmäßig alle paar Wochen in Straßburg statt in Brüssel tagen, aufs falsche Gleis. Der Sonderzug mit den Abgeordneten landete also nicht in Straßburg. Sondern im Disneyland Paris. Micky Maus statt Plenarsaal.

Schuld war eine nicht korrekt gestellte Weiche. Die Erklärung des Bahnunternehmens SNCF hätte in ihrer lapidaren Knorrigkeit übrigens auch von der Deutschen Bahn sein können: Der aus Brüssel kommende Zug sei versehentlich nach Marne La Vallee geleitet worden. Er habe dort kehrtgemacht und sei mit 45 Minuten Verspätung in Straßburg eingetroffen.

Ganz ehrlich: 45 Minuten Verspätung – das hätte die Deutsche Bahn vermutlich auch ohne merkwürdigen Disney-Umweg locker geschafft.