Licht an, Kippe aus.

Deutschland als Mutterland und immerwährender Hort der absurden Bürokratie. Aber die Amis sind auch nicht schlecht. Ein Beispiel zum In-die-Luft-Gehen: Die Fluggesellschaft United musste einen Schwung nagelneuer Airbus A3221 am Boden lassen. Grund: Die Rauchverbots-Leuchtzeichen ließen sich aus irgendwelchen Gründen nicht ausschalten. Die Luftfahrtbehörde FAA schreibt in einer jahrzehntealten Verordnung jedoch vor, dass die Zeichen ausschaltbar sein müssen. Skurril: Seit 1990 gilt auf allen US-Inlandsflügen generelles Rauchverbot. Da sollte es egal sein, ob die Leuchtzeichen an oder aus sind. Diesen Widerspruch hat die Behörde im aktuellen Fall endlich auch erkannt. Lichter dürfen anbleiben und die Flugzeuge jetzt trotzdem abheben

Weiterhin nicht erlaubt: Gar keine Verbotszeichen. Weil: Haben wir noch nie so gemacht. Passagier könnte ja auf die Idee kommen, sich trotzdem eine anzustecken. So geht Bürokraten-Logik.