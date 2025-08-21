50-Jährige war einfach genervt vom dichten Verkehr - und hat eine gefährliche Idee von Verkehrsberuhigung.

War’s ein Ausdruckstanz? Ja. Aber kein Standardtanz, denn die Darbietung der Frau ließ sich weder einem Walzer noch einem Tango oder Slowfox zuordnen. So gab’s denn auch keine Wertungsnoten von der herbeigerufenen Polizei, sondern eine Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Die 50-jährige Französin hatte mitten auf der A5 in der badischen Ortenau gestoppt, war ausgestiegen und hatte mit Grazie angefangen, zu tanzen. Der Applaus ihres Publikums fiel jedoch verhalten aus: Andere Autofahrer hielten sie fest, bis die Polizei eintraf.

Die Beamten führten dann ihrerseits ein Standardprogramm auf: Alkohol? Nein. Drogen? Auch nicht. Psychische Auffälligkeiten? Negativ. Stattdessen hat die 50-Jährige nach eigenen Worten nur protestieren wollen gegen den nervenden Verkehr. Klar – was hilft da besser als ein Autobahn-Tänzchen?

Tags darauf tanzte die Frau nicht mehr – protestierte aber trotzdem: Mit verschränkten Armen stand sie in Offenburg mitten auf einer Kreuzung und blockierte den Verkehr. Eine Anzeige gab’s diesmal nicht. Es habe sich um eine „Meinungsäußerung“ ohne akute Gefährdung gehandelt. Hoffentlich lesen das die Klimakleber jetzt nicht – die könnten glatt auf falsche Gedanken kommen.