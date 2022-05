Gemeinde wählt Bürgermeister, der gar nicht kandidiert hat

Hätten die Strategen von SPD und FDP doch nur ein bisschen früher von diesem Weg zur Mehrheit erfahren – ihnen wäre die bittere Wahlschlappe in Nordrhein-Westfalen erspart geblieben. Denn im badischen Schwanau haben die Wähler jemanden zu einem Erdrutschsieg verholfen, der gar nicht angetreten ist! Satte 57,8 Prozent hat Alexander Schindler bei der Bürgermeisterwahl in der 7000-Seelen-Gemeinde erhalten – und das bereits in der ersten Runde bei zehn Gegenbewerbern.