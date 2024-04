Endlich mal wieder schön essen gehen, Freunde oder Familie treffen. Statt angeregten Gesprächen und gemeinsamem Genuss passiert jedoch immer öfter Folgendes: Jeder legt als Erstes sein Handy auf die Tischplatte.

Gefühlt alle zehn Sekunden werden Nachrichten gecheckt oder beantwortet, Katzenvideos auf TikTok geguckt. Ansonsten herrscht abwesendes Schweigen, das Essen wird irgendwie nebenbei weggemampft. Das gute alte Restaurant-Erlebnis ist – tot!

Angelo Lella, Chef des Ristorante Al Condominio in Verona konnte solche Szenen in seinem Lokal nicht mehr ertragen. Er nimmt seinen Gästen am Eingang das Smartphone ab, sperrt die Geräte ins Schließfach. Als Ausgleich spendiert der Wirt eine Flasche guten Rotwein.

Mit Doppel-Effekt: Die Leute sind genötigt, sich zu unterhalten. Und spätestens, nachdem der Wein die Gemüter gelockert hat, tun sie es auch. Ein bisschen wie früher.