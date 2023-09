Läuft gerade bei der Bundes-CDU. Im Rahmen einer neuen Imagekampagne will die Partei ein bisschen frischen Werbe-Wind in Bezug auf die eigene, etwas angestaubte Außendarstellung entfachen. Das geht in verschiedene Richtungen los, nur nicht so richtig nach vorn.

Die Kollegen vom Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ haben das neue Image-Video, das durchaus dynamische Passagen enthält, unter die Lupe genommen. Leider gibt es einen monumentalen Fehler: Im Film ist der Berliner Reichstag abgebildet – nur, dass es nicht der Berliner Reichstag ist – sondern der Präsidentenpalast von Tiflis. Fassade ähnlich, wenn man nicht so genau hinschaut. Auch eine Kuppel gibt es – jedoch viel spitzer und gläserner, als das Berliner Original. Wie die Verwechslung passieren konnte, wollten die „Spiegel“-Kollegen wissen. CDU-Antwort: Keine.

Vielleicht ist man noch mit einem anderen ärgerlichen Thema ausgelastet: In der aktuellen Imagekampagne wechselte die Farbe des Parteilogos plötzlich von rot zu blau. Nun müssen die Verantwortlichen ständig erklären, dass keinesfalls irgendwas mit der AfD zu tun hat.