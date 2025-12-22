Deutschlands gemeinste Radarfalle steht derzeit in Lübeck, an einer Zufahrtsstraße zur Altstadt. Hier wird garantiert jeder, also wirklich JEDER geblitzt.

Der Geschwindigkeitssensor ist auf null km/h eingestellt und reagiert also nicht nur auf Autos, sondern auch auf Radfahrer und zum Teil sogar auf Fußgänger – schreiben regionale Medien. Die Stadt sieht es als Sicherheitsmaßnahme, will so verhindern, dass Pkws oder Lkws hier überhaupt durchfahren. Wegen des aktuell stattfindenden Weihnachtsmarktes ist die Straße nämlich eine Sackgasse, Wenden unmöglich.

Ein Blitzerfoto kostet 50 Euro – schließlich ist die Durchfahrt hier derzeit nicht erlaubt - was das nebenstehende Verkehrsschild auch anzeigt. Raser-Schnappschüsse von Radlern und Fußgängern werden (mangels Kennzeichen natürlich) nicht verfolgt, verkündeten die Verantwortlichen.

Spätestens seit das bekannt ist, gehen Geschwindigkeitsrekorde auf zwei Rädern oder zwei Beinen auf Social Media viral.

Der Weihnachtsmann hat bislang noch kein Blitzer-Foto aus Lübeck. Aber sein Geschäft geht ja in dieser Woche auch erst so richtig los.