Männer dominieren die Kriminalstatistik: Ob Verkehrsdelikte, Diebstahl oder Urkundenfälschung – rund 80 Prozent der Verurteilten in Berlin und Brandenburg sind männlich. Was die Statistik noch zeigt.

Berlin/Potsdam - In Brandenburg führen Verkehrsdelikte mit 33,1 Prozent die Kriminalstatistik 2024 an, während in Berlin Diebstahl und Unterschlagung hoch im Kurs lagen. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg hervor.

Männer sitzen öfter auf der Anklagebank

Wie in den Vorjahren waren die Verurteilten im Jahr 2024 über alle Straftaten hinweg überwiegend Männer: Ihr Anteil lag in Berlin bei 80,3 Prozent und in Brandenburg bei 82,7 Prozent. Fast die Hälfte der Verurteilten hatte bereits Vorstrafen. In Berlin waren 12.507 Personen oder 46,7 Prozent vorbestraft, in Brandenburg betraf dies 7.530 Personen beziehungsweise 45,2 Prozent.

Die häufigsten Delikte unterscheiden sich zwischen den Regionen. In Berlin entfielen 21,4 Prozent aller Verurteilungen auf Diebstahl und Unterschlagung, dicht gefolgt von Vermögens- und Urkundendelikten (21,0 Prozent) sowie Straftaten im Straßenverkehr (20,5 Prozent). In Brandenburg waren dagegen Verkehrsdelikte mit 33,1 Prozent deutlich am häufigsten, gefolgt von Vermögens- und Urkundendelikten (17,2 Prozent) sowie Diebstahl und Unterschlagung (13,1 Prozent).