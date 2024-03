Menschen haben sich in den seltensten Fällen ihren Vornamen bei der Geburt selbst ausgesucht. Demzufolge sind viele nicht so recht glücklich als, sagen wir, Chantal oder Jerome. Kann man aber unter Umständen was machen.

Wie in dieser Geschichte: Eine britische Bahnmitarbeiterin, laut Geburtsurkunde Rehana, heißt ab sofort Rehana Marylebone. Der neue Zweitvorname ist eigentlich der Name einer Bahnstation in London. Klar, naheliegend bei dem Beruf. Aber wer wollte das nicht, endlich mal heißen wie ein Bahnhof.

Auch in Sachsen-Anhalt gäbe es da ausreichend Optionen. Gabi heißt nicht mehr nur Gabi, sondern Gabi Güterglück. Darf ich vorstellen: Elke Elend, Tim Thale, Willi Wernigerode Westerntor.

Okay, vielleicht doch nicht ganz so schillernd, aber muss ja auch nicht. Wir stehen in unserem Bundesland traditionell eher für bodenständige Bescheidenheit. Und das ist gut so.