Sie haben es vergangene Woche in Ihrer Tageszeitung gelesen: Die Polizei, in diesem Fall die Berliner Kollegen, hinkte der Realität in einem ganz besonderen Fall um einiges hinterher. Es handelt sich um die 10.000 Lineale, die die Ordnungshüter für knapp 3.500 Euro kauften, um sie in Schulen beim Verkehrsunterricht unter das Volk zu bringen. 15 Zentimeter auf dem Polizei-Lineal waren 15,3 Zetimeter in der Wirklichkeit. Messgeräte untauglich, insbesondere im Matheunterricht (Geometrie), wo es ja besonders auf Genauigkeit ankommt.

Auch in einem brandaktuellen Fall konnte die Polizei, diesmal die Kollegen aus Niedersachsen, nicht mit der Realität Schritt halten. Die Geschichte spielt im beschaulichen Klein Berkel im Landkreis Hameln-Pyrmont. Bei einer nächtlichen Kontrolle gab der Fahrer eines schwarzen Autos plötzlich Gas. Polizei hinterher. Bei Tempo 200 mussten die Beamten schließlich aufgeben. Der Fluchtwagen war so schnell, dass sie sich offenbar nicht mal die Marke merken konnten. Gefahndet wird jetzt vage nach einer schwarzen Limousine mit (gefälschtem) Berliner Kennzeichen. Vielleicht lässt sich die Realität ja von der Polizei diesmal wieder einholen.