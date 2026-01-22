Auch wenn der große Schnee erstmal weg ist, bleiben Skibetriebe in Sachsen und Thüringen geöffnet.

Oberwiesenthal/Wernigerode/Oberhof - Trotz fehlenden Schnees kommen Skifahrer in Sachsen und Thüringen noch auf ihre Kosten: Schneemaschinen sorgen vielerorts für befahrbare Pisten. Menschen aus Sachsen-Anhalt werden einen längeren Weg auf sich nehmen müssen.

Für das Wochenende empfiehlt der Regionalverbund Thüringer Wald e.V. zum Skifahren nach Steinach zu kommen. Die Bedingungen seien am Wochenende einwandfrei, wie der Verbund mitteilte. Wer nach Oberhof wolle, sollte erst am Sonntag fahren. Zuvor findet hier der Rodel Weltcup statt. Pisten und Lifts sind deswegen am Freitag und Samstag geschlossen.

Fichtelberg: Pisten geöffnet

Auch in Sachsen sind die Wintersportgebiete weiter geöffnet. In Eibenstock werden die Pisten den Angaben zufolge täglich mit Maschinenschnee präpariert. Auch der Fichtelberg bereitet seine Strecken für Skifahrer vor: Von der Schwebebahn bis hin zum Himmelsleiter-Schlepplift haben hier mehrere Lifte geöffnet. „Die Pisten sind aufgrund der eiskalten Nächte in einem perfekten Zustand“, sagte ein Sprecher.

Sachsen-Anhalt fehlt der Schnee

Die wenigen Skipisten, die Sachsen-Anhalt zu bieten hat, sind wegen fehlenden Schnees geschlossen. In Wernigerode ist der Skihang Zwölfmorgental geschlossen. Auch der Übungslift stehe nicht zur Verfügung. Langläufer müssen sich in allen drei Bundesländern etwas gedulden: Für sie sind die Bedingungen aktuell nicht gut.

Sonnenschein zum Skifahren erwartet

Zum Start in das Wochenende bleibt das Wetter heiter und trocken. Nur einzelne Wolken zeigen sich. Dabei liegen die Temperaturen am Freitag bei minus vier bis null Grad. Thüringen erreicht mit Werten um den Gefrierpunkt die mildesten Bedingungen.

In der Nacht zu Samstag wird erneut deutlicher Frost mit bis zu minus zehn Grad erwartet. Dabei kann in Thüringen vereinzelt Schnee oder Schneegeriesel fallen.