Die Thüringentherme in Mühlhausen zieht jedes Jahr 250.000 Besucher an. Nun soll sie mit Hilfe des Landes erneuert werden.

Mühlhausen - Das Land Thüringen unterstützt die Sanierung der Thüringentherme in Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) mit mehr als zehn Millionen Euro. Ziel ist die Sanierung und Erneuerung von Gebäudekonstruk­tion, Innenausstattung und Energieversorgung des 1998 eröffneten Erlebnis- und Wellnessbads, wie das Wirtschaftsministerium mitteilte. Die Gesamtkosten der geplanten Umgestaltung belaufen sich demnach auf gut 22,2 Millionen Euro.

Die Bauarbeiten sollen den Angaben zufolge voraussichtlich Anfang 2027 beginnen. Bis zur geplanten Wiedereröffnung im Frühjahr 2029 soll die Therme geschlossen bleiben. Mit den Fördermitteln des Landes soll unter anderem die Saunaland­schaft neu gestaltet werden. Auch die Rutschen­konstruktion soll erneuert und der Kleinkindbereich erweitert werden. 250.000 Besucher zähle die Therme in jedem Jahr, hieß es in der Mitteilung.