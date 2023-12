So sieht Bio-Unterricht auf sachsen-anhaltisch aus.

In Sachsen-Anhalt fehlen knapp 600 Lehrer. Da muss man sich als Bildungsministerium schon was einfallen lassen, um Lehrkräfte für das Land zu gewinnen. Wenn es nicht die Arbeitsbedingungen sind und nicht das Gehalt, dann vielleicht eine aufsehenerregende Rekrutierungs-Kampagne. Dachte man sich. Im Bildungsministerium.

Jetzt gibt es eine Postkarten-Serie, 13 verschiedene Motive. Beispiel: Fortpflanzung erklären als Bio-Lehrkraft – dazu ein Hund, der das mit der Fortpflanzung versucht. Allerdings biologisch unkorrekt bei einer Katze. Kann nicht in Sachsen-Anhalt Bio-Unterricht gehabt haben, der Hund.

Mehrere tausend solcher Karten sollen demnächst landesweit in – Kneipen verteilt werden. Wer jetzt genau die angepeilte Zielgruppe ist, also die künftigen Lehrer für Bio und andere wichtige Sachen, lässt sich nicht eindeutig festmachen. Aber das ist nach dem fünften Bier eh nicht mehr so wichtig.